„Kui kedagi inspireerivad lahendamata küsimused Kapitoorliumi künkal, on see Putin ja tema haige klikk,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi märkis, et Kreml võtab viivitusi USA seadusandlusprotsessis ja skandaale ning toetuse nõrgenemist ülemaailmsele vabadusele täitunud unistusena.

Zelenskõi väljendas veendumust, et demokraatliku maailma ühised eesmärgid on, et pärast Berliini müüri langemist loodud julgeolek ja vabadus taastatakse täielikult ja säilitatakse.