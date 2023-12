Rootsi ajaleht: ehitusplatsil kukkus 20 meetri kõrguselt alla lift, mitu inimest sai surma

Rootsi ajalehe Aftonbladeti järgi on lifti tootja Alimak tootnud sarnaseid lifte 20 aastat ning taolist õnnetust pole varem juhtunud. Alimaki ettevõtte kommunikatsioonijuhi Johnny Nylundi sõnul on oluline, et juhtunut põhjalikult uuritaks.

Piirkondliku ehitusliidu esimees Tomas Kullberg lausus, et tegu on väga ehmatava juhtumiga. Ta lisas, et Alimaki toodetud liftid on äärmiselt vastupidavad. „See on üks parimaid liftimudeleid turul ja suudab kanda korraga 20 inimest,“ ütles Kullberg.