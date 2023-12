Tsahkna Brüsselis: peame kasutama ajaloolist hetke ja astuma sammu Ukraina ELiga ühinemise suunas

Venemaa jätkuvat agressiooni Ukrainas arutades avaldas Tsahkna lootust, et sel nädalal kasutab EL ajaloolist hetke, et teha otsus alustada Ukrainaga ühinemisläbirääkimisi. „Ukraina on teinud oma kodutöö ja on valmis astuma järgmise sammu ELiga ühinemise suunas. Loodan väga, et nädala lõpu poole kohtuvad ELi liidrid ei jäta seda hetke kasutamata,“ sõnas ta.

Olukorrast Ukrainas andis kohtumise alguses ülevaate Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba. „Samal ajal, kui Lääs valmistub oma soojades ja turvalistes kodudes tähistama pühasid, võitlevad ukrainlased Venemaa katkematute õhurünnakute kiuste juba varsti 22 kuud kogu Euroopa julgeoleku ja meie kõigi väärtuste eest,“ ütles Tsahkna. „Oleme lubanud seista õlg õla kõrval Ukrainaga kuni nende võiduni ja teeme seda nii kaua kui vaja. Samal ajal peame kiirendama abi, eriti sõjalise ja kaitseabi jõudmist Ukrainani, et nad saaksid jätkata oma vabadusvõitlust agressori vastu.“

Tsahkna märkis, et Ukraina toetamise kõrval on kriitiline astuda täiendavaid samme ka sõja hinna tõstmiseks Venemaale, sealhulgas võtta vastu täiendavad sanktsioonid Venemaale. „Töö ELi 12. sanktsioonipaketi kallal käib ja loodan väga, et see õnnestub veel sel nädalal heaks kiita, et vähendada Venemaa võimet rahastada julma sõda Ukrainas,“ ütles ta. „Loodan, et kõik liikmesriigid mõistavad nende Euroopat ja Venemaa sõda mõjutavate otsuste olulisust ning leiame Ukraina rahalises ja sõjalises abistamises ning laienemisküsimuses üksmeele.“

Rääkides Iisraeli-Palestiina konfliktist sõnas Tsahkna, et jälgib raske südamega arenguid Iisraelis ja Gazas, kus humanitaarabi ligipääs tsiviilelanikeni on pärast ajutise relvarahu lõppemist raskendatud. „Gaza tsiviilelanikele peab olema tagatud jätkuv, kiire, turvaline ja stabiilne humanitaarabi,“ sõnas ta ja lisas, et Iisraelil on täielik õigus end rahvusvahelise õiguse piires kaitsta terroriorganisatsiooni Hamas rünnakute vastu. „Kordan ka, et Hamas peab kohe vabastama kõik nende käes viibivad pantvangid Iisraelist.“

Arutati ka olukorda Saheli regioonis ning toimus iga-aastane ELi ja idapartnerlusriikide välisministrite kohtumine. Välisasjade nõukogu veerel kohtus Tsahkna oma Moldova kolleegiga Nicu Popescuga, et avaldada toetust ELi ühinemisläbirääkimiste alustamisele Moldovaga.