Raimond Kaljulaid: Yana Toomi abikäsi Kremli-meelsetele on provokatsioon Eesti omariikluse vastu

„Yana Toom on osutanud tuhandete eurode eest materiaalset abi inimestele, kes kas omal tahtel või Vene eriteenistuste kureerimisel on ohustanud Eesti julgeolekut ja õigustanud Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Siin pole midagi kahemõttelist. Siin pole midagi enam arutada. See on otsene provokatsioon Eesti omariikluse vastu. Mõistagi on igaühel õigus riigiga kohtus vaielda, aga kui poliitik otsustab seda vaidlust toetada, siis ta valib poole ja võtab selge seisukoha. Just seda on Toom teinud,“ ütles Kaljulaid.

Kaljulaid lisas, et erakordselt kahetsusväärne on see, et kõik toimub Euroopa maksumaksja raha eest - Euroopa Parlamendi saadikule ei maksta tasusid selle eest, et neid kasutada meie ühise julgeolekuohu vastu. Tema sõnul on praegu käimas Toomi küüniline valimiskampaania, millega püütakse silma teha venemeelsetele valijatele.

„Minu hinnangul on Keskerakonnal kaks valikut. Üks valik on lõpetada Yana Toomi liikmelisus Keskerakonnas ja temast distantseeruda. Teine võimalus on seda mitte teha, kuid sel juhul peab Keskerakonna uus juhtkond mõistma, et nad on samuti valinud poole,“ märkis Kaljulaid.

