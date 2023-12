FT: Ukrainas seatakse kahtluse alla Zelenskõi asju läbi roosade prillide kujutavad esinemised

Ajaleht Financial Times kirjutab Ukraina relvajõudude allikatele, presidendikantselei endistele töötajatele ja kommunikatsioonistrateegidele viidates, et Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi igapäevased optimistlikud esinemised on tekitanud erimeelsusi presidendikantselei ja sõjalise juhtkonna vahel.