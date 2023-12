Võrreldes eelmise Turu-uuringute AS-i küsitlusega ei ole Isamaa toetus muutunud. See on endiselt 26 protsenti, ent nende edu lähima jälitaja ees on kahekordistunud. Kui novembris toetas EKRE-t 20 protsenti, siis nüüd vaid 16 protsenti. Sellega langes partei Reformierakonna järel kolmandaks.