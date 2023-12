Jüri Ratas Yana Toomi tegevusest: tema tegevus on vale ja tuleb kohe lõpetada

„Tänane uudis, kuidas Yana Toom toetab Eestist välja saadetud Surematu Polgu aktivisti Zoja Paljamari, ei ole kuidagi kooskõlas Eesti väärtuste ja hoiakutega. Keskerakonna aseesimehe ja tänase Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi tegevus on vale ja see tuleb koheselt lõpetada,“ kirjutas Ratas ühismeedias. „See on vale Eestile, Keskerakonnale ja meie toetajatele. Nii neile, kelle emakeel on vene keel kui ka neile, kelle emakeel on eesti keel.“