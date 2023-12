VÕTA ja õpi ainult uut

Eriti meeldib Martile, et meil on haridussüsteem, mis ei tugine ainult üle õpetamisele, vaid tunnustab ka varasemaid õpinguid või elukogemust. Süsteemi nimi on VÕTA, mis lahti seletatuna tähendab varasemate õpingute ja töökogemustega arvestamist. See süsteem on Martil mitmel korral säästnud õpingutele kuluvat aega, mis on aidanud tal pingelistes tööolukordades kõigega paremini hakkama saada.

Marti lugu

See juhtus siis, kui Marti asus Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis omandama magistrikraadi. Magistriõpingud töö kõrvalt on paras väljakutse. Ühel hetkel juhtus, et tööl läks pingeliseks ja kahe asja korraga haldamine osutus keeruliseks. Appi tuli VÕTA koordinaator, kes vaatas koos Martiga otsa tema õppekavale ja osundas võimalusele, kus Marti sai oma töökogemuse kaudu saadud teadmisi õpingutel ära kasutada. Koos koordinaatoriga võrreldi õppekava õpiväljundeid ja Marti juba omandatud teadmisi ning oskusi samas vallas. Tundus, et klapib. Marti kirjutas essee, kus ta kirjeldas, kuidas on õppekava õpiväljundeid oma tööelus rakendanud, mille järel langetas komisjon otsuse ja luges vajalikud ainepunktid omandatuks.

Essee kaudu ainepunktide kättesaamist päris ühe õhtu tegemiseks lugeda ei saa, teab Marti, sest tegelikkuses nõudis see ikkagi oma oskusteabe korralikku tõendamist, aga üks on selge, et kokkuvõttes säästis ta nõnda aega, mis võimaldas töö ja õpingute vahele parema tasakaalu luua.

Seisa enda eest

Edaspidi on Martist saanud teadlik VÕTA kasutaja ja ta leiab, et see süsteem on enamat kui lihtsalt akadeemiline protsess. See on tunnustus iga õppija eluteel omandatud teadmistele ja oskustele, mida võib uhkusega kaasas kanda.

VÕTA süsteem julgustab õppijaid mõistma, et iga kogemus ja õppetund on samm edasi nende haridusteel. See ei säästa mitte ainult aega ja ressursse, vaid tunnustab õppija isiklikku ning professionaalset arengut.

Kasuta VÕTA võimalusi