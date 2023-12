Kolonelleitnant: olümpiamängudele lubamine näitab, et Venemaa on pehme jõuga mõneti ülekaalu saavutanud

Väli tõdes saates „Ukraina stuudio“, et sõja perspektiivi on väga keeruline prognoosida. Venemaa on tema sõnul aga juba saavutanud väikeseid, kuid märkimisväärseid võite pehme jõuga.

„Aeg-ajalt peame mõtlema sellele või aru saama, et need mehed, kes antiigis midagi ütlesid, ega nad midagi valesti ei öelnud: vesi kipub kivi uuristama mitte jõu, vaid sagedase kukkumisega. See on selline koht, kus teatud dimensioonides selles sõjas on Venemaa oma pehme jõuga saavutanud ülekaalu. Kui vaatame, mis on rahvusvahelise olümpiakomitee otsus – lubada agressorriigi sportlased olümpiamängudele – ja siin on veel teatud selliseid tendentse, mis on väga halvad. See sõda on hetkel venimas ja Vene osapool on just diplomaatias, majanduses saavutanud selliseid väikeseid, kuid märkimisväärseid võite,“ rääkis Väli.

„Kuidas siit nüüd edasi minnakse, ei oska öelda. Aga selge on see, et me läheme vastu teisele talvele ja ainus asi, millele saame näpu peale panna ja öelda, et loodetavasti see kõik läheb hästi, on seotud USA-ga, kes on ametlikult välja öelnud, et nende eesmärk on toetada Ukrainat nii, et 2024. aasta lõpuks see sõda lõpeb Ukraina poolt sobiliku rahu tingimustega,“ lisas kolonelleitnant.