VIDEO | Tallinna jõuluturul jäid inimesed peaaegu oma mütsidest ilma, sest politsei ajas Venemaa ja Slovakkia lipud segamini

Nimelt tulid jõuluturule üks mees ja üks naine, kes kandsid valge-sinise-punase värvusega mütse. Kui politsei neid märkas, otsustasid nad paariga rääkima minna. RusDelfi lugeja ütles, et mütsidel oli aga Slovakkia, mitte Venemaa lipp.

Slovakkia lipp näeb küll Venemaa lipuga sarnane välja, kuid lisaks kolmele värvitriibule on lipul ka riigivapp. Mütsidel on ka vapp näha.

Video autor sõnas RusDelfile, et politsei vestles paariga, kuid läksid seejärel ära. Samas märkis lugeja, et turistid rääkisid vene keeles, seega on tema sõnul ebaselge, kas tegu oli turistidega või korraldasid nad provokatsiooni.