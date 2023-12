Vabariiklased kohtuvad Orbáni liitlastega Ukraina abistamise lõpetamise teemal

Vabariiklasest allika sõnul on osa kohalviibijatest kutsutud järgmisel päeval kinniste uste läbirääkimistele, sealhulgas kongressi vabariiklastest liikmed, kirjutas Guardian.

Kohtumine toimub pingelise arutelu taustal Ukraina tuleviku üle. Varasemalt hoiatas Valge Maja, et ilma kongressi sekkumiseta saab aasta lõpuks otsa raha Kiievi jaoks rohkemate relvade ja varustuse ostmiseks. Selle nädala kolmapäeval blokeerisid senati vabariiklased eelnõu Ukraina sõjaliseks rahastamiseks.

Ungari saatkonnale lähedane diplomaatiline allikas ütles: „Orbán on kindel, et Ukraina abi ei lähe kongressis läbi. Seetõttu püüab ta blokeerida ka ELi abi.“

Samuti ei ole Orbán nõus alustama Ukraina ELi liitumisläbirääkimisi. Ta on öelnud, et Euroopa Liit peaks liikmelisusläbirääkimiste asemel kõigepealt allkirjastama Ukrainaga strateegilise partnerluse kokkuleppe. Orbáni arvates peaks mitmed küsimused selgeks rääkima enne, kui läbirääkimised võivad alata.

Orbánil on head suhted USA eelmise vabariiklasest presidendi Donald Trumpiga. Trump on varasemalt teatanud, et Orbán „on teinud tohutut tööd“ ja teda „austatakse kogu Euroopas“.