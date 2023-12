Tavapärane töörütm ei saa EKRE erakonna esimehe Martin Helme sõnul taastuda enne, kui on hakatud lahendama tuumprobleeme, mis on alates kevadest üleval. „Senikaua kuni valitsuserakonnad ütlevad, et nad ei kavatse meiega arutada, jätkub nii, nagu praegu on.“

Helme tunneb, et parlament on aina rohkem kõrvale lükatud ja seadusloome on liikumas valitsuse ehk täidesaatva võimu kätte. „Me ei ole nõus sellega. Meie silme all lammutatakse parlamentaarne demokraatia,“ sõnas ta.