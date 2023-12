Navalnõi liitlased väljendasid muret tema tervisliku seisundi pärast

Navalnõi liitlased ütlesid, et tema advokaadid seisid terve päeva väljaspool kolooniat, kuid neil ei lubatud temaga kohtumiseks siseneda ning ta ei ilmunud oma juhtumit käsitlevatele kohtuistungile.

„Saime teada, et eelmisel nädalal juhtus tal tõsine tervisega seotud juhtum. Navalnõi elu on suures ohus. Ta on praegu täielikus isolatsioonis,“ postitas Navalnõi korruptsioonivastase fondi juhataja Maria Pevtšik sotsiaalmeediaplatvormile X.

Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš ütles, et vanglatöötajad panid Navalnõi eelmisel nädalal tilguti alla, sest tal tekkis peapööritus ja ta lamas kongi põrandal.

„Mis see oli, me ei tea, kuid arvestades, et ta jäi toidust ilma, teda hoiti ventilatsioonita karistuskambris ja tema jalutamisaega vähendati miinimumini, nägi see välja nagu minestus näljast,“ lisas ta.

Jarmõš ütles, et pärast toimunut nägid advokaadid Navalnõit ja temaga oli kõik suhteliselt hästi.

„Aga nüüd on möödunud kolmas päev, mil me ei tea, kus ta on,“ kirjutas Jarmõš reedel. Ta lisas, et tavaliselt saabub talle Navalnõilt tsenseeritud kirju, kuid terve nädala jooksul pole ta saanud ühtegi kirja.

Pühapäevase seisuga pole Navalnõi kohta uut informatsiooni.

Neljapäeval pikendas Moskva kohus Navalnõit esindanud kolme advokaadi eelvangistust 13. märtsini. Nad vangistati oktoobris süüdistatuna äärmusrühmituses osalemises, vahendab Associated Press.