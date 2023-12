Ukraina kiitis heaks võtmetähtsusega seaduseelnõud ELi liitumisläbirääkimiste alustamiseks

Heaks kiideti eelnõu rahvusvähemuste õiguste kohta, mis on nõue Ungarilt, kes on häälekalt väljendanud vastumeelsust Ukraina liitumistaotlusele. Zelenskõi sõnul on vähemuste õiguste seaduses arvesse võetud Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni soovitusi, mis annab nõu juriidiliste ja institutsionaalsete standardite osas.