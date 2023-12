FOTOD | EKRE volikogu avaldus: Valitsuse jõupoliitikale tuleb avaldada üldrahvalikku vastupanu

Volikogu sõnul on Kaja Kallase juhtimisel Eesti majanduslangus juba teist aastat euroala suurim, hinnad on Kallase ametiajal tõusnud kolmandiku võrra. Absoluutses vaesuses elavate inimeste arv on volikogu sõnul kasvanud kaks ja pool korda ehk ligi 50 000 inimeseni. Vabu töökohti on 13 korda vähem kui töötuid. Sellest halvem olukord valitses volikogu sõnul viimati 2010. aasta sügisel, suure kriisi ajal.

„Pole kahtlust, et maksude tõstmise järel halveneb Eesti majanduse olukord veelgi: ettevõtted sulgevad uksi, tööpuudus suureneb, hinnad tõusevad ja abivajajate hulk kasvab. Riigikogu opositsioonierakondade püüdlustele hoida ära Eesti riigi tulevikku kahjustavaid arenguid on võimuliit vastanud kompromissi välistava jõupoliitikaga. Tulekul on vaenukõneseadus, millega valitsus kehtestab sisuliselt riikliku tsensuuri, võimaldades sellega ainult ühe kindla ideoloogia juurutamist ning teisitimõtlejate tagakiusamist ja vaikima sundimist. Võimuliit juhib Eestit kindlate kätega parlamentaarsest demokraatiast autokraatiasse, jättes riigikogule vaid dekoratiivse rolli ja lülitades opositsiooni poliitilisest protsessist välja,“ seisab EKRE volikogu avalduses.

Volikogu juhib tähelepanu, et Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE koalitsioon ei ole valijate silmis enam legitiimne, kuivõrd viimaste avaliku arvamuse küsitluste järgi toetab kõiki võimuerakondi kokku ainult kolmandik valijatest.

„Suuremale osale kodanikest on valitsuse poliitika vastuvõetamatu. EKRE volikogu hinnangul tuleb koalitsiooni ja valitsuse survestamist jätkata, et sundida neid arvestama ühiskonna vastuseisu ja laia kandepinda esindava opositsiooniga,“ kirjutab volikogu.

„Juhul kui riigikogu teised opositsiooniparteid, Keskerakond ja Isamaa, otsustavad muganduda kodustatud ja n-ö heaks opositsiooniks, seda lootuses sõlmida valitsusega kokkuleppeid, veavad nad alt nii oma valijaid kui ka suurt osa eesti rahvast.“