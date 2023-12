Vargused on Eestis sagenenud, viinavargad topivad poes pudeleid mitmekaupa püksi

Viking Security mehitatud valve juhi Juhan Aia sõnul käib majanduslikult raskete aegadega paraku alati kaasas ka varguskatsete kasv.

„Ükski vargus pole õigustatud. Turvafirmad näevad kogu aeg, kuidas inimesed rikuvad oma elu seaduserikkumistega ära. Tegelikult saab kasvõi ühepäevase tööampsuga teenida rohkem kui see, mida loodetakse tüüpilise varguskatsega kätte saada. Ning kuigi mõnel pool koondatakse, saab Töötukassas kiiresti ümber õppida ametitesse, kus on inimesi puudu,“ soovitas valvejuht.

„Teine seltskond on niinimetatud profivargad, kes üritavad varastada kallimaid asju selleks, et neid edasi müüa. Kogenud gruppe peetakse turvafirmade ja politsei koostöös järjest kinni, aga paraku tekivad nende asemele uued proovijad. Kuigi uued vargad on sageli väga enesekindlad, siis paraku üritavad nad võõrast vara poest välja viia tihti lausa piinlikel viisidel,“ rääkis Aia.

Näiteks on Viking Security mehitatud valve juhi sõnul viimasel ajal erinevad vargad miskipärast üritanud varastada kallimat alkoholi, toppides suuri pudeleid endale püksi.

„Seda on ette tulnud lausa mitmes linnas ja erinevatel viisidel. Näiteks üritas üks mees varastada viina nii, et ühe pudeli eest maksis, teise aga oli omale püksi pistnud. Muidugi paistis see välja, isik peeti kinni ja anti politseile üle,“ rääkis Aia.

Valvejuht lisas, et samamoodi on üritatud varastada ka teisi kangeid alkohole, aga ka lihtsalt pudelit odavat õlut.

„Isegi on ette tulnud, et varas üritab korraga kaks pudelit viina püksi peita. Üks kõige kummalisem juhtum oli see, kus mees pistis viinapudeli püksi, siis läks võttis veel pirukaletist saiakese ja hakkas seda otse poes sööma ning kui turvatöötajad ta kinni pidasid, üritas oma olukorras neil eest ära joosta, mis muidugi ei õnnestunud,“ kirjeldas Aia.

Valvejuht selgitas, et erinevad varaste taktikad on nii videovalve spetsialistidele kui turvatöötajatele teada ning eriti kallimate kaupade riiulitel peetakse kaameratest pidevalt silm peal.

„Sisuliselt on inimeste käitumisest ette näha, kui hakatakse mingisugust niiöelda manöövrit ellu viima. Kuna nii Põhja- kui Lõuna-Eestis on poodide üleselt kesksed videovalvekeskused, piisab mõnikord korduvalt vargust üritanud isiku poodi astumisest, et tema mistahes seaduserikkumise korral peetakse ta minutiga kinni. Katsed varastamisega tulu teenida lõpevad varem või hiljem inimese jaoks halvasti,“ ütles Viking Security mehitatud valve juht.