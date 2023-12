Pianist Peep Lassmann liitub Isamaaga

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu ütles Lassmanni liitumist tervitades, et Eesti ühiskonnas on aina kasvav rahutus Reformierakonna veetava valitsuste poliitikate osas. „Selles olukorras on vaja mõistlikku, rõõmsameelset ja positiivset alternatiivi, mida Isamaa kehastab,“ sõnas Reinsalu.