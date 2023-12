Palestiina president: sõda Gazas peab lõppema, vajame rahukonverentsi

Reutersile antud intervjuus sõnab Abbas, et konflikt Iisraeli ja palestiinlaste vahel jõudnud murettekitavasse etappi ning olukord nõuab rahvusvahelist rahukonverentsi ja maailma suurriikide garantiisid.

President märkis, et lisaks Gazas peetavale sõjale Hamasiga, on Iisraeli väed viimase aasta jooksul intensiivistanud rünnakuid kõikjal okupeeritud Läänekaldal ja vägivald Palestiina linnade vastu on kasvanud.

Abbas kordas oma pikaaegset seisukohta, et okupatsiooni peab lõpetama läbirääkimiste, mitte relvastatud vastupanu kaudu. „Pooldan rahumeelset vastupanu. Pooldan läbirääkimisi, mis tugineks rahvusvahelisel rahukonverentsil ja annaks maailma suurriikide garantii lahendusele, mis viiks Gaza sektoris, Läänekaldal ja Ida-Jeruusalemmas suveräänse Palestiina riigi loomiseni.“

Ühe kõrge USA ametniku sõnul on rahvusvahelise rahukonverentsi ideed eri partnerite vahel arutatud, kuid ettepanek on alles esialgses etapis. „See on üks mitmest pakutud võimalustest, millele meie ja teised avatud oleme, kuid ühtegi konkreetset otsust ei ole tehtud,“ märkis anonüümsust palunud ametnik.

Küsimusele, kas Abbas riskiks valimiste korraldamisega, arvestades võimalust, et Hamas võiks sarnaselt 2006. aastale võita, vastas ta: „Kes võidab, see võida. Need on demokraatlikud valimised.“