Ülle Madise: võimalik, et Eesti ühiskonnas levib hoiak, kus mõistlikkust peetakse nõrkuseks

Õiguskantsler tõdeb, et põhiseaduslikku korda ohustava seisu tekkes on osa kõikidel fraktsioonidel. „Mäletatavasti asuti kevadel „võitja võtab kõik, kaotaja kaotab kõik“ vaimus kokku lepitud reegleid ja häid tavasid rikkudes läbi suruma olulise mõjuga seadusi. Kuulutati, et „võitjal on õigus oma programm ellu viia“.“