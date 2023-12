Analüüs: Leedu käitus migrantidega meelega halvimal võimalikul viisil

„On tähtis, et Leedu toimunut tõsiselt hindaks. Veel kriitilisem on teadvustada toimunud inimõiguste rikkumisi,“ sõnas Leedu inimõiguste järelevalve instituudi (HRMI) konsultant Dainius Pūras. HRMI koostatud uuringu ütleb selgelt – Leedu kohtles migrante teadlikult nii halvasti kui võimalik.

Pūrase sõnul kriisi analüüsides selgelt läbi põhimõte, et mida halvemini põgenikke kohelda, seda parem. „Et see on ainus viis sissevoolu peatamiseks.“ Teadlane lisas, et olukorra ohjamiseks ammutati inspiratsiooni halvimatest näidetest – Ungarist ja Serbiast.