FOTOD | Armsad jõulukingid! Lastekodulapsed müüvad omavalmistatud käsitööd

Esimene „Topeltkink“ leidis aset juba 2005. aastal. Lapsed meisterdavad terve aasta jooksul just sellel laadal müümiseks erinevaid esemeid – sokke, salle, kindaid, karpe, helkureid, piparkooke, kaarte jne. Kogu laadal teenitud tulu läheb lastele taskurahaks.

„Kõige parema kingituse taga on mingi lugu, see kannab alati mingit tähtsamat sõnumit kui lihtsalt materiaalne väärtus. Ilmselt selle tõttu on „Topeltkink“ kõigi nende aastate jooksul olnud ostjate seas äärmiselt menukas,“ ütles Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.