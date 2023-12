FOTOD | Parempoolsed valisid volikogu esimeheks Ilmar Raagi

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa piirkonda juhtinud Raagi sõnul on Parempoolsed ikka alles noor erakond, aga erakonda aitab, et leiutata oma põhimõtteid nullist. „Parempoolsed on majanduskeskne erakond, kus otsitakse kõikide probleemide lahendusel mõistuse häält. Meie probleemiks on ehk olnud, et me ei ole piisavalt võtnud seisukohti kõikides Eesti sõlmküsimustes, aga me hakkame seda kahtlemata veel tegema. Niisamuti arvan, et klassikalise liberalismi esindajana ei pea me kõikides küsimustes oma liikmetele arvamusi ette kirjutama. Tähtis on, et me lepiksime kokku vaid kõige olulisemas,“ rääkis ta.