Prantsusmaal mõisteti kuus teismelist süüdi õpetaja jõhkrale mõrvale kaasaaitamises

Üheks kohtualuseks oli teismeline tüdruk, kes väidetavalt ütles oma vanematele, et Paty palus enne karikatuuri näitamist moslemist õpilastel ruumist lahkuda, vahendab Reuters. Neiu tunnistas end kohtus süüdi valesüüdistuste esitamises ja laimavates kommentaarides, sest tõestati, et ta ei viibinud karikatuuri näitamise ajal klassiruumis.

47-aastase Paty tappis Pariisi eeslinnas asuva kooli ees 18-aastane tšetšeeni päritolu ründaja, kelle politsei varsti pärast rünnakut maha lasi. Kohtu all olevatele teismelistele pandi süüks, et nad juhtisid mõrvari tähelepanu Patyle.

Paty õe advokaat ütles, et tema klient on „täieliku süüdimõistva kohtuotsusega rahul“, kuid vähem rahul „liiga leebete“ karistustega. Üht teismelist esindanud advokaat sõnas, et kuigi sellistes traagilistes oludes on raske rääkida rahulolust, tundis tema klient kergendust.