Andres Parmas avaldab, et kõrgest ametikohast ilmajäämises mängisid rolli tagatoa kokkulepped

Riigi peaprokurör Andres Parmas rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) kohtunikuks ei saanud, aga ta näeb sel ka positiivset poolt. „Nüüd saan jätkata oma tööd kitsama fookusega, mis eeskätt tähendab seda, et mul on taas võimalik töö kõrvalt ka isiklikku elu elada – just see on aspekt, kus ma möödunud aasta jooksul olen pidanud palju lõivu maksma.“