USA vetostas ÜRO Gaza relvarahu resolutsiooni

USA on ÜRO julgeolekunõukogu üks viiest alalisest liikmest ning omab seega vetoõigust.

USA on korduvalt olnud vastu üleskutsele sõlmida relvarahu ning rõhutanud, et Iisraelil on õigus ennast kaitsta pärast Hamasi terrorirünnakut.