OTSEBLOGI | Varssavi eitab piiriblokaadiga Ukrainale sõjalise abi tarnimise takistamist

Ociepa avaldus oli vastus 7. detsembril The New York Times’is ilmunud artiklile, milles anonüümseks jäänud Ukraina sõdur sõnas, et blokaad ei ole võimaldanud tema üksusel saada vajalikke öövaatlusseadmeid, kirjutab The Kyiv Independent.

„Ma eitan kategooriliselt, et selline olukord tekkis,“ ütles Ociepa. Ta lisas, et piiri ületavaid sõjaväekolonne eskordivad sõjaväepolitsei. „Need mööduvad täiesti teistmoodi, (sama) kui operatiivsõidukid, ega ole ühegi protesti pantvangid.“

Meeleavaldajad on öelnud, et blokaadi alla ei kuulu humanitaarabi ja esmatarbekaubad, kuid Ukraina veofirmade esindajad on väitnud, et neil on takistatud meditsiiniseadmete ja muude mitteäriliste kaupade transportimist.