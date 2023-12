Iraagis asuva USA saatkonna pihta tulistati rakette

USA sõjaväeametnik lisas, et sihikul oli ka Ain al-Asadi õhuväebaas, mis võõrustab USA ja teisi rahvusvahelisi vägesid Lääne-Iraagis, kuid baasi ei tabatud.

USA saatkonna pressiesindaja kutsus Iraagi valitsust üles tegema kõik endast oleneva, et kaitsta personali ning rajatisi. „Me kordame, et jätame endale õiguse enesekaitseks ja oma personali kaitsmiseks kõikjal maailmas,“ ütles ta.

Pärast Iisraeli ja Hamasi vahelise sõja algust on intensiivistunud USA vägede vastased rünnakud Iraagis ja Süürias. Iraani toetatud relvarühmitused Iraagis on võtnud vastutuse kümnete USA baaside rünnakute eest. USA sõjaväe teatel on viimastel nädalatel nende objektide vastu korraldatud 78 rünnakut, 37 Iraagis ja 41 Süürias.