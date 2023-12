Iisraeli sõjaväelased pidasid kinni kümneid palestiinlastest mehi ja filmisid toimunut

Lisaks videole levivad sotsiaalmeedias pildid, kus transporditakse mehi sõjaväeautodes. Iisraeli meedias kirjeldatakse vange kui Hamasi võitlejaid, kes on alla andnud, vahendab BBC.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et sõjaväelased ja Iisraeli siseluureameti ohvitserid „pidasid kinni ja kuulasid üle sadu terroris kahtlustatavaid“.

Iisraeli valitsuse pressiesindaja Eylon Levy sõnul peeti isikud kinni Gaza linnas, Jabalias ja Shejaiyas, mis on nende sõnul Hamasi tugipunktid. Ta ütles, et kõik mehed olid sõjaväeealised ja „avastati piirkondadest, kust tsiviilisikud pidid nädalaid tagasi evakueerima“.

Levy lisas, et mehi küsitletakse välja selgitamaks „kes oli Hamasi terrorist ja kes mitte“.

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee teatas, et on piltide pärast mures. Nad märkisid, et kõiki kinnipeetavaid tuleb kohelda inimlikult ja kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõigusega.