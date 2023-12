EKRE usk paberkandjasse peatas ööistungi ja pani riigikogu printeri huugama

Riigikogu pressiesindaja Katrin Kangro sõnul olid istungisaalis riigikogu liikmetele paberil kättesaadav eelnõu tekst ja seletuskiri. Lisatud oli ka info, et muudatusettepanekute loetelu on kättesaadav elektrooniliselt. Kangro sõnul on see tavapärane praktika, et säästa paberit ja hoida keskkonda. Kui saadik siiski soovib materjale paberil, on Kangro sõnul sellele alati vastu tuldud.