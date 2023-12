Macron kohtus Orbániga enne Ukraina ELi liikmelisuskõneluste alustamist

Brüssel on soovitanud alustada Ukrainaga ELi liitumisläbirääkimisi, mis on päevakorras järgmisel tippkohtumisel 14.-15. detsembril. Samuti arutletakse planeeritava 50 miljardi euro suuruses Ukraina abipaketi üle.

Ungari peaminister on mõlema teema suhtes avaldanud vastumeelsust, mis tekitab plaanide elluviimisega probleeme, sest vaja on kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset toetust.

Neljapäeva õhtul toimunud õhtusöögil Pariisis üritas Marcon Orbáni seisukohti kõigutada, kuid seni on Orbán jäänud enesele kindlaks. Ungari liider ütles reedel avaldatud intervjuus Prantsuse uudisteväljaandele Le Point, et ta „ei saa positsioonist loobuda“ Ukraina küsimustes.

„Ungari on Ukraina naaber... me teame täpselt, mis toimub,“ lisas Orbán.

Varasemalt on ta öelnud, et Euroopa Liit peaks liikmesusläbirääkimiste asemel kõigepealt allkirjastama Ukrainaga strateegilise partnerluse kokkuleppe. Orbáni arvates peaks mitmed küsimused selgeks rääkima enne, kui läbirääkimised võivad alata.

Tema sõnul võib Ukraina liikmeks saamisel olla mitmeid tagajärgi Euroopa Liidule. Orbán on väitnud, et ühinemisläbirääkimisi ei tohiks alustada sõjas oleva riigiga. Samuti on ta märkinud, et Ukraina liikmelisus muudaks ümber süsteemi, mida EL kasutab liikmesriikide vaheliseks raha jagamiseks.