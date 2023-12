Kaja Kallas pärast telefonikõnet Zelenskõiga: kõik püüavad Orbánit veenda. Ollakse pahased

Kaja Kallase sõnul on Ukraina presidendi ootus, et otsustatakse ära 50 miljardi euro suuruse abi andmine järgnevaks neljaks aastaks ning Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimiste alustamine. „Need on tema ootused. Küsimus on, kas kõiki asjaolusid arvestades suudame täita,“ ütles valitsusjuht järgmise nädala neljapäeval ja reedel toimuva Euroopa Ülemkogu kohta.

Ta viitas Ungarile ja selle peaministrile Viktor Orbán, kes on liitumisläbirääkimiste alustamisele vastu. Kallasel oli hiljuti ka Orbániga telefonikõne. „Iseenesest oli see hea kõne. Kuulasin tema muresid. Hea on, et näeme mõlemad Venemaad kõige suurema ohuna. Ja see, et saame ühtmoodi aru sellest, et Venemaa mõistab meie tugevust, mis on meie ühtsus. Küsimus on, kas liitumisläbirääkimistega seoses on kompromissikoht,“ vahendas peaminister.