Peaminister Kallas vestles Euroopa Ülemkogu eel president Zelenskõiga

Teine oluline teema, millest räägiti, oli EL-i eelarve vaheülevaatus. „Ukraina pikaajalise toetamise seisukohast peab Euroopa Liit võtma vastu 50 miljardit eurose toetuspaketi. Ka see on teema, mille eest Eesti järgmise nädala ülemkogul seisab,“ märkis Kallas.

Samuti tõi peaminister Kallas välja, et vaba maailm peab jätkuvalt tegema kõik Ukraina toetamiseks, sest Venemaa usub endiselt, et suudab meid selles sõjas võita. „Me ei tohi lasta Venemaa narratiivil võidutseda ega lakata selle mõjul Ukrainat toetamast või lakata uskumast Ukraina võitu,“ ütles Kallas. Peaminister lisas, et me ei tohi unustada, et trumbid on tegelikult vaba maailma käes.