Rahandusminister presidendi kriitikaga ei nõustu. Võrklaev: seadus võetakse uuel ringil muutmata kujul vastu

Presidendi kantselei teavitas veidi enne südapäeva avalikkust, et Karis ei kuulutanud välja parlamendis 22. novembril vastu võetud maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse, mis polevat tema hinnangul kooskõlas põhiseadusega, kuna see võeti vastu parlamendis menetlusreegleid rikkudes.

Veidi hiljem Toompeal Delfiga suheldes ohkas Võrklaev, et opositsioon kasutab seda hetke ära. Sealtpoolt kritiseeriti, et kui maamaksuseadus on tagasi lükatud, ei saa ka riigieelarvet edasi menetleda.