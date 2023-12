Püsiannetused aitavad tänavatel ekslevatele loomadele uue kodu leida

Kodu kaotanud lemmikloomadele hoolitsust ja peavarju pakkuva Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni ning annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa ütleb, et annetamiseks on mitmeid häid põhjuseid: annetades aitad abivajajate elu paremaks muuta, julgustad ka teisi nõrgemaid aitama, toetad südamelähedase probleemi lahendamist ja lood positiivseid emotsioone!

Varjupaikade MTÜ on mittetulundusühing ja omavalitsused, kellega neil on sõlmitud leping, kannavad oma piirkonnast leitud looma esimese 14 päeva hoiukulud. „Ent alates 15. päevast on looma saatus 100% meie õlul. Lisaks korralikule toidule ja turvalisele peavarjule tähendab see erinevaid veterinaarprotseduure, vaktsineerimist, kiibistamist, steriliseerimist-kastreerimist ning töötajate professionaalsust loomade usalduse võitmisel ja „kodukõlblikuks“ muutmisel,“ selgitab Mõisamaa.

Ta nendib, et kõiges eelnimetatus sõltutakse annetustest. „Tänu hoolivatele inimestele saame muuta väga paljude loomade elusid. Annetused aitavad meid järjest lähemale oma visioonile – igal loomal on vastutustundlik kodu: saame varjupaigaloomad steriliseerida-kastreerida, hoides nii ära soovimatud pesakonnad, ning kiibistada uude koju minevad loomad, et nad alati omaniku juurde tagasi jõuaks.“

Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik ja Varjupaikade MTÜ vabatahtlik Kersti Ringmets lisab, et annetuste kogumisel on elulise tähtsusega läbipaistvus ja usaldusväärsus, sest see tagab annetajate kõnetamise ning nende püsimajäämise. Püsiannetajatele on tema sõnul oluline, et nad teaksid, kuhu kulub nende raha ja millised on ühingu tulemused ning mõju. Muidu pole igakuiselt mõtet annetada. „Annetamine loob hea tunde, sest aidata on hea. Veel parem, kui annetaja ja abistatava vahel on usaldus ning mõlema tegevus on eesmärgistatud ja mõtestatud. Tunne on püsiv, kui hakkad püsiannetajaks,“ soovitab Ringmets.

Miks annetada lemmikloomade tervise ja heaolu jaoks?

Küsisime Varjupaikade MTÜ toetajatelt, miks nemad on otsustanud aidata just lemmikloomi.