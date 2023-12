„Ma ütlesin, et Donetski vabariigi, Luhanski vabariigi, Hersoni ja Zaporižžja oblasti taasühinenud territooriumide elanike nimel, kõigi poiste sõjaväelaste nimel, kõigi minu sõprade ja tuttavate nimel palume me tal Vene Föderatsiooni presidendivalimistest osa võtta. Mille peale ta ütles, et ajad on alati erinevad, keerulised ja rasked, aga praegusel hetkel on ta koos rahvaga ja kandideerib,“ ütles pärast Putiniga kohtumist Venemaa ja „Donetski rahvavabariigi“ kangelase Vladimir Žoga isa, riikliku fondi Isamaa Kaitsjad järelevalvenõukogu liige Artjom Žoga.