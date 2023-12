Taani parlament otsustas keelata pühade tekstide rüvetamise

Mõned kriitikud väidavad, et Taani motiiv selle keelu kehtestamiseks oli soov saada koht ÜRO julgeolekunõukokku aastateks 2025-2026. Teised väidavad, et see piirab sõnavabadust. Kaks opositsioonierakonda, Taani Rahvapartei ja Uued Parempoolsed on nõudnud selles asjas referendumit.

„Seadus on mõeldud sõnavabaduse ja loomevabaduse piiramiseks. Ja see pole miski, mille üle uhke olla,“ ütles Liberaalse Alliansi esindaja Steffen Larsen Taani ringhäälingule DR.

Kui eelnõu augustis esimest korda tutvustati, sattus see terava kriitika alla selle tõttu, et seal oli väga ähmaselt tõlgendatud seda, mida loetakse pühaks. Eelnõu on pärast seda ümber tehtud, et täpsustada, et see kehtib ainult Taanis tunnustatud religioonide pühade raamatute kohta.