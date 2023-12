VIDEO | Martin Helme presidendi järsu otsuse taustal: see asi lõppeb ilmselt riigikohtus

Obstruktsiooni veab eest EKRE. Partei juht Martin Helme sõnas vahetult presidendi teate järel, et too seadus on otseselt seotud eelarvega. „Kui on lükatud tagasi üks riigieelarvega seotud seadustest, mis riigieelarve sees selgelt kulusid muutis, siis tekib küsimus, kuidas on võimalik eelarve ise välja kuulutada?“

Samas nentis ta, et protseduurika ei võimalda teist lugemist katkestada, kui on usaldusega seotud. Ta jätkas, et kui nii ka riigieelarve vastu võetakse, on küsimärk selle väljakuulutamine. Sel teemal arutles ta sel nädalal ka kohtumisel president Alar Karisega. „Kindlasti on täpselt nii palju vastuseid, kui on juriste,“ märkis Helme edasise kohta. „Mul on tunne, et see lõppeb riigikohtus,“ arvas ta.