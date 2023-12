Kreml: Putin teatab presidendivalimistel osalemisest siis, kui vajalikuks peab

„Putin teatab sellest siis, kui peab vajalikuks ja otstarbekaks. See saab olema täielikult tema otsus,“ lausus Peskov, vahendab Interfax.

Peskovi sõnul on Putin alati oma tegevuses toetunud ja toetub inimeste toetusele. Peskov ütles, et Putini peamine prioriteet on inimeste heaolu ja elatustaseme tõstmine.