Soome ülemkohus: terroris süüdistatavat venelast ei tohi Ukrainale välja anda sealsetes vanglates valitsevate tingimuste tõttu

Ukraina peaprokuratuur on teatanud, et Ukraina luureteenistus on Tordenit jälitanud juba 2016. aastast ja ta kuulutati tagaotsitavaks 2017. aastal.

Torden on olnud Russitši liige ja asekomandör. Russitšit peetakse neonatslikuks rühmituseks ja see on sõdinud Ukrainas Venemaa toetatud separatistide poolel 2014. aastast. Rühmitusel on sidemeid ka Wagneri erasõjafirmaga.