„PÄEVAKORD“ | Streik ja üllatuslik 8 miljonit. Nädal, mis pani valitsuse tõsiselt värelema

Hea uudis on, et haridusministeerium leidis kaheksa miljonit, mida õpetajate töötasude fondi lisada. Halb uudis on, et suure segaduse tagajärjel ei jõudnud see esimese hooga eelarvesse. Lubatakse, et siiski jõuab. See olukord paljastas valitsuses paraja väreluse.

Streik ilmselt tuleb. Õpetajad ja valitsus alustasid läbirääkimisi teineteisest kaugel: õpetajad palusid 11% võrra enam raha, valitsus ütles, et võimalik on alla kahe. Nüüd on õpetajad tulnud nõudmistes alla kuuele protsendile ja äsja leitud kaheksa miljoni abil jõudnud valitsus 3,9 protsendini. Kuristik on laugem, aga endiselt olemas.

„Õpetajad on avanud Pandora laeka. Sellest, kuidas nemad käituvad, sõltub tulevikus paljude riigipalgaliste saatus,“ märgib Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Kui õpetajad hoiavad selja sirge ega lase streigil nihkuda kaugemale kevadesse, rajavad nad teed kõigile, kes tulevikus on sarnases olukorras.

„Õpetajatele on see muutunud kohati justkui au küsimuseks, streik ära pidada,“ lisab Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant.

Ta märgib, et pole kindel, kas streigiga saadakse juurde palgaraha. Kindel on aga, et olukord on tekitanud poliitikutes värelust. Kui algab teineteise süüdistamine, siis saab järeldada, et omavahel ei ole suhted hästi.

„See ei pea tähendama traagilisi tagajärgi valitsusele, aga mõju on olemas,“ märgib Jaagant.

