OTSEPILT ja FOTOD | Riigikogu võttis vastu järgmise aasta riigieelarve

Riigikogu võttis tänasel lisaistungil vastu valitsuse usaldusküsimusega seotud 2024. aasta riigieelarve seaduse, mille tulude maht on 16,8 miljardit ja kulude maht 17,7 miljardit eurot.

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul sai 2024. aasta eelarve hoolimata keerulisest seisust hea, vastutustundlik ja kindlustunnet pakkuv. Fookusse seati teemad ja valdkonnad, mis on päriselt olulised ja vajalikud.

„Astume selle eelarvega esimesi samme riigieelarve tasakaalu suunas. Tänu rasketele, ent vajalikele maksumuudatustele suutsime märkimisväärselt tõsta Eesti kaitsekulutusi, mis on hädavajalik selleks, et meie riik oleks kaitstud, meil oleks siin turvaline elada ja saaksime pakkuda kindlustunnet Eestisse investeerimisel, mis on praeguses majandusolukorras väga oluline,“ kommenteeris Võrklaev.