VIDEO | Lauri Läänemets ähvarduskirjadest: Venemaa on saavutanud olukorra, kus meie koolipered on olulisemalt kriisikindlamad

Läänemets tegi haridus- ja teadusministeeriumile ka ettepaneku korraldada sel nädalal Eesti kooliperedele kriisikoolitusi, kuidas olla veel targemad ja veel paremini teada, mida sellises situatsioonis teha. „Plaanid on olemas, inimesed on harjutanud, õppinud, aga me püüame rohkem teadmisi anda ja harjutada. See tagab selle kindluse, et sa saad rahulikult tundi teha ja sa tead, et kui tõesti midagi juhtub, kuidas ja mismoodi teha,“ sõnas Läänemets.

„Siin on ka oluline aru saada, et tegemist on Venemaa mõjutustegevusega, et see on see üks osa hübriidrünnakust Balti riikide vastu ja nende vastu, kes Ukrainat ja demokraatiat toetavad. Ja kui me seda kõike teame, et selle eesmärk ongi hirmu põhjustada, siis me tegelikult oleme ühiskonnana tugevamad,“ leidis minister.