VIDEO | Poliitika tulevik? Belgia valimisreklaamis esineb tehisaru abil 9 aastat surnud peaminister

„Te näete õigesti, the beast is back,“ ütleb Dehaene kampaaniavideos. „Meie maa seisab 2024. aastal tõsiste väljakutsete ees, aga nii oli see ka minu ajal.“

CD&V veebilehel öeldakse, et Dehaene perekond andis video tegemiseks nõusoleku. Dehaene poeg ütles ajalehele Het Laatste Nieuws, et ta nägi kohe, et see ei ole päriselt tema isa.

Sotsiaalmeediaplatvormil X arutavad inimesed ikkagi, kas sellise video tegemine on eetiline. Politoloog Carl Devos ütleb, et loodab, et sellest ei saa tulevase valimiskampaania tavaline tase. Mõned avaldavad lootust, et erakonna turundusosakonnas tuleb vallandamisi.

Erakond teatas vastuseks, et tegutses „suure lugupidamisega“.

Belglased lähevad valimiskastide juurde 2024. aasta 9. juunil, et valida uus parlament.

Jean-Luc Dehaene oli Belgia peaminister aastatel 1992-1999. Tema ajal võeti kasutusele euro. Lisaks sellele oli ta kuni surmani Euroopa Parlamendi liige. Ta on olnud ka muudes ministriametites. Dehaene suri 2014. aastal 73-aastasena.