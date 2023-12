Karis andis eile pressikonverentsi, kus talt küsiti, kas tuli jutuks seegi, et osa erakondi nõuab Kaja Kallase tagasiastumist. „Jah, tuli muidugi. Ja oli erakondi, kes leidsid, et kaks asja tuleb hoida lahus. Üks on siis see surve, mis eelkõige opositsioon teeb peaministrile ehk siis tema tagasiastumiseks. Teine on see, mis toimub parlamendis. Aga oli ka erakonnajuhte, kes – ja mitte ainult opositsioonis – arvasid, et peaministri tagasiastumine võiks olla üheks lahenduseks, et siit edasi minna.“