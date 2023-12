VIDEO | Kiskus matemaatiliseks! Rain Epler ja Jüri Ratas olid riigikogus eri meelt, kuidas protsenti arvutada

Epler (EKRE) sai sõna viieks minutiks ja palus ka kolm minutit lisaaega. „Ma olen kindel, et nii mõnegi saadiku jaoks on see kaheksa minutit, mil ma räägin, pikk kui igavik, aga meie peaministri ümber võib Lukašenka tiirelda kümme minutit, ja see on veel 25% pikem igavik, aga ta ei märka midagi ja sätib ennast täiesti rahulikult ja rõõmsalt pildile,“ torkas Epler.

„Ja loomulikult, kui selle kohta küsitakse, siis ta räägibki, et see ei olnud kümme minutit, see oli justkui hetk. Mõnes mõttes nendes universumi mõõtkavades, kus 15 aastat on ajutine, ongi need kümme minutit hetk. Raske on tegelikult lõpuni mõista, mis nende inimeste peades toimub.“