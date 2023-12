Sotsiaalmeedias on fotod ja klipid antud plakatist oma elu elama hakanud. Eriti gruppides, kus toetatakse Venemaa verist agressiooni Ukrainas. Piiripunkti juures on suur pilt, kus Vene trikoloori taustal foto president Vladimir Putinist ja karust ning kiri „Venemaa piir ei lõppe mitte kuskil“.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel sõnas, et ollakse sellest plakatist teadlikud. „Asjaolu, et Venemaa pingutab igapäevaselt oma naabrite elu häirimise nimel, ei ole täna enam kellelegi uudiseks. Tegu on agressorriigiga, kelle soov on juhtida tähelepanu eemale oma provotseerimata sõjalisest rünnakust Ukraina vastu ning üheks viisiks seda saavutada on katsed naaberriikides ühiskondi lõhestada, hirmutada ning õhutada üles siseriiklikke vastuolusid,“ märkis ta.