Koolide pommiähvarduste laine tõusis taas. Politsei: reaalset ohtu ei ole

Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm ültes, et politsei hinnangul on tegemist ulatusliku masspostituste lainega ja reaalne ohutase pole tõusnud. „Nende kirjade eesmärk on häirida asutuste tööd, tekitada hirmu ja paanikat,“ ütles Kumm.

Ta lisas, et tänase kirja muster on sarnane oktoobris levinud rämpspostituste lainele. Politsei hinnangul on ohutase madal ja jätkata võib tavapärase tööga.

„Saime juba eile Leedu ja Läti kolleegidelt info, et neil on taas masspostituste laine levimas. Võtsime ühendust regionaalsete kriisikomisjonidega ning jagasime nendega juhiseid, kuidas selliste kirjade puhul käituda. Juhiseid jagasime koolidele, ettevõtetele ja asutustele ka juba oktoobris ning need ei ole muutunud. Nüüd tuletame neid meelde,“ rääkis Kumm.

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et tegu on järjekordse hübriidrünnakuga Balti riikide vastu. Ta lisas, et sel nädalal toimuvad koolidele ka sellega seoses kriisikoolitused.

Olukord Leedus

Sajad koolid ja avalikud asutused üle Leedu teatasid kolmapäeva hommikul pommiähvardustest. Tegu on juba kolmanda sellise juhtumiga viimase paari kuu jooksul.

Leedu asutused said oktoobri keskel tuhandeid e-kirju koolidesse, lasteaedadesse ja munitsipaalasutustesse väidetavalt nendesse paigutatud lõhkeainete kohta. Sarnane olukord kordus nii novembri lõpus kui ka eile, mil sihikule võeti taas sajad koolid ja muud asutused.