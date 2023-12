Jõhvis hukkus liiklusõnnetuses jalakäija

Muzalevski lisas, et alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimine on äärmiselt ohtlik nii juhile endale kui teistele inimestele. „Selline juht on vaja viivitamatult liiklusest kõrvaldada ehk kahtlase sõidustiiliga liiklejast tuleb esimesel võimalusel politseile teada anda. Kahjuks jõudis seekord alkoholijoobes juht liiklusesse ning põhjustas traagilise liiklusõnnetuse, kus inimene kaotas elu,“ ütles ta.