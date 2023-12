VIDEO | Putin kiitis Saudi Araabias kuninga ja kroonprintsi tarka poliitikat

„Teie kõrgus, kõigepealt tahaksin ma teid kutse eest tänada. Me ootasime teid Moskvasse, ma tean, et nendes plaanides tuli asjaolude tõttu teha muudatusi. Aga nagu ma juba ütlesin, miski ei saa takistada meie sõbralike suhete arengut. Aga meie järgmine kohtumine peaks toimuma Moskvas. Oleme kokku leppinud. Viimase seitsme aastaga on meie suhted saavutanud muidugi sellise kvaliteedi ja jõudnud sellisele tasemele nagu ei kunagi varem. Ja seda on saavutatud teie isa, kahe reliikvia hoidja, Saudi Araabia kuninga targa poliitika tulemusena koos teie otsese osalusega. Meil on stabiilsed, head suhted poliitikas, majanduses, humanitaarsfääris. Ja loomulikult on meie kõigi jaoks tähtis vahetada informatsiooni ja seisukohti regioonis toimuva kohta,“ ütles Putin.