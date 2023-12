Brasiilia paigutab vägesid Guyana territooriumi ihkava Venezuela piirile

Pinged on kasvanud pärast pühapäeval Venezuelas toimunud referendumit, kus 95% valijatest toetasid väidet, et Essequibo kuulub Venezuelale.

See tegevus on tekitanud ärevust kogu regioonis. Guyana väed on kõrgendatud valmisolekus ning Brasiilia armee on teatanud, et toob rohkem sõdureid ja soomussõidukeid Roraima osariigi pealinna Boa Vistasse.